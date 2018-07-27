Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:42 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:44 TSİ )

Eşme Konağı’nın iç tadilatı bitti

Kartepe Belediyesi, Eşme’nin 700 yıllık tarihine yakışır mahalle konağı inşa ediyor. Eski belediye hizmet binası olarak yapılan konağın iç bölümünde tadilat tamamlanarak, dış cephe çalışmalarına başlanıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlarla buluşturan Kartepe Belediyesi, mahalle konaklarının yapımına hızla devam ediyor. Eşme Mahallesi’nde yapılan mahalle konağının içerisinde yapılan tadilat çalışmaları biterken, ekipler dış cephede çalışmalarına başladı. Eşme’nin 700 yıllık tarihine uygun olarak yapılan bina tamamlanması sonrasında bölgeye ayrı bir değer katacak.

310 METRE KARE ALAN

Kartepe Belediyesi Eşme Mahalle Konağı iki kattan oluşacak. Zemin kat 145 metre kareden oluşurken, birinci kat 165 metre kare olacak, toplam 310 metre kare de hizmet verilecek. Birinci katında KAR-MEK kursları için iki sınıf açılacak. Dikiş-nakış kursları 36 metre kare olan iki sınıfta halka hizmet verecek. Ayrıca Eşme Mahalle Muhtarlığı, 17 metre kare alanda hizmet verecek. İkinci katta ise 17 metre kare ve 25 metre kareden oluşan öğrenci derslikleri kurulacak. Ayrıca konağın ikinci katında 45 metre kare salonu bulunacak. Konak içerisinde teknik oda, bay-bayan WC, bay-bayan ibadethane ve engelliler yolu bulunacak.

Bugün 14:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti'de ikna çabaları sürüyor mask
İYİ Parti'de ikna çabaları sürüyor
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu! mask
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu!
Körfez’de uyuşturucu kullanımı yüzde 50 düştü mask
Körfez’de uyuşturucu kullanımı yüzde 50 düştü
Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar kuaför olacak mask
Savaştan kaçan Suriyeli kadınlar kuaför olacak
İHH Kurban Bayramı bedeli 750 TL mask
İHH Kurban Bayramı bedeli 750 TL
Kandıra temizlik için sefer sayısı artırıldı mask
Kandıra temizlik için sefer sayısı artırıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

GALERİ

Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL