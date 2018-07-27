Eşme Konağı’nın iç tadilatı bitti

Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlarla buluşturan Kartepe Belediyesi, mahalle konaklarının yapımına hızla devam ediyor. Eşme Mahallesi’nde yapılan mahalle konağının içerisinde yapılan tadilat çalışmaları biterken, ekipler dış cephede çalışmalarına başladı. Eşme’nin 700 yıllık tarihine uygun olarak yapılan bina tamamlanması sonrasında bölgeye ayrı bir değer katacak.

310 METRE KARE ALAN

Kartepe Belediyesi Eşme Mahalle Konağı iki kattan oluşacak. Zemin kat 145 metre kareden oluşurken, birinci kat 165 metre kare olacak, toplam 310 metre kare de hizmet verilecek. Birinci katında KAR-MEK kursları için iki sınıf açılacak. Dikiş-nakış kursları 36 metre kare olan iki sınıfta halka hizmet verecek. Ayrıca Eşme Mahalle Muhtarlığı, 17 metre kare alanda hizmet verecek. İkinci katta ise 17 metre kare ve 25 metre kareden oluşan öğrenci derslikleri kurulacak. Ayrıca konağın ikinci katında 45 metre kare salonu bulunacak. Konak içerisinde teknik oda, bay-bayan WC, bay-bayan ibadethane ve engelliler yolu bulunacak.