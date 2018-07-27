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Bugün 14:54 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:19 TSİ )

İmar Barışı hakkında merak ettiğiniz her şeyin adresi: Projes Mimarlık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İmar Barışı son günlerde en çok konuşulan konulardan arasında yer almaya başladı. Bu kapsamda 2017 öncesi yapılan ruhsatsız binalarınız için ProjeS Mimarlık aracılığı ile ruhsat sahibi olabilirsiniz.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İmar Barışı’na vatandaşın ilgisi hızla artarken sizde binanızın veya evinizin ruhsatı yoksa ProjeS Mimarlık aracılığı ile ruhsat sahibi olabilirsiniz. 31 Ekim 2018 tarihinde son bulacak İmar Barışı başvuruları için 0542 545 0318 veya 0262 325 5020 numaraları telefon ile randevu alabilirsiniz. Unutmayın 31 Ekim 2018 tarihi son gün.

İMAR BARIŞI NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ve geniş kesimlerince faydalanılması beklenen imar barışı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ kapsamında uygulanacak olan imar barışı düzenlemesiyle herhangi bir yapı kaydı bulunmayan ya da ruhsata aykırı yapılar için tapu benzeri bir belge olan ‘’ Yapı Kayıt Belgesi’’ verilecek. Böylece vatandaşın mağdur olduğu elektrik, su, doğalgaz aboneliği alamama gibi çeşitli sorunların önüne geçilebilecek.İmar barışı ile ruhsatı bulunmayan ya da imar mevzuatına aykırı olan yapılar kayıt altına alınacak. 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri, 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurunun ve istenilen şartların sağlanmış olması durumunda Yapı Kayıt Belgesi almaya hak kazanacak.

Bugün 14:54 TSİ - Ekonomi

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