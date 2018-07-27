30 yıllık balıkçı ilk kez böyle bir balık gördü!

Karamürselli Balıkçı Aydın Karataş, “Yılan balıkları normalde 45-50 cm boyunda olur ve 8 kiloyu pek geçmez. Bu kadar büyük olanları çok nadir avlanır. Yılan balığı yılana benzediği için bu ismi almış olup, yılan ile hiçbir alakası yoktur. Bu balık genelde Çanakkale körfezinde daha çok görülür, Kocaeli körfezinde bu balığın görülmesi şaşkınlık verici 30 yıldan bu yana bu körfezde balıkçılık yapıyorum ilk defa bu balığı burada gördüm. Büyük ihtimalle Köpek Balığının saldırısına uğrayarak yaralanmış ve ondan dolayı ölmüş olabilir. Yunus balıkları bu balığa saldırmaz. Kuyruk kısmında ısırık izleri var. Eti de gayet lezzetlidir” dedi. Karamürselli vatandaşlar da bu kadar büyük bir yılan balığını ilk defa gördüklerini belirterek balığın resmini çektirdiler.