Karamürselli Balıkçı Aydın Karataş, “Yılan balıkları normalde 45-50 cm boyunda olur ve 8 kiloyu pek geçmez. Bu kadar büyük olanları çok nadir avlanır. Yılan balığı yılana benzediği için bu ismi almış olup, yılan ile hiçbir alakası yoktur. Bu balık genelde Çanakkale körfezinde daha çok görülür, Kocaeli körfezinde bu balığın görülmesi şaşkınlık verici 30 yıldan bu yana bu körfezde balıkçılık yapıyorum ilk defa bu balığı burada gördüm. Büyük ihtimalle Köpek Balığının saldırısına uğrayarak yaralanmış ve ondan dolayı ölmüş olabilir. Yunus balıkları bu balığa saldırmaz. Kuyruk kısmında ısırık izleri var. Eti de gayet lezzetlidir” dedi. Karamürselli vatandaşlar da bu kadar büyük bir yılan balığını ilk defa gördüklerini belirterek balığın resmini çektirdiler.
Bugün 15:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:14 TSİ )
30 yıllık balıkçı ilk kez böyle bir balık gördü!
Karamürsel ilçesi sahiline vuran yaklaşık 1 metre boyundaki ölü yılan balığını gören vatandaşlar şaşkın bakışlarla uzun bir süre izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz