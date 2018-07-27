Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:41 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:42 TSİ )

MHP, Askıda Ekmek projesine destek verdi

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yöneticileri Başak Ekmek Fırını’nın önünde basın açıklaması gerçekleştirerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Askıda Ekmek Projesi”ne destek verdiler.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yöneticileri Başak Ekmek Fırını’nın önünde basın açıklaması gerçekleştirerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Askıda Ekmek Projesi”ne destek verdiler. Basın açıklamasına Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da katılım gösterirken MHP’liler 340 tane ekmeği satın alarak askıda ekmek projesine katkıda bulundular.

EKMEK İÇİN BİR ARADAYIZ

Açıklamada konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “ Bugün burada ekmek için bir araya geldik. Ekmek demek emek demektir, ekmek demek aş demektir. Ekmek demek muhtaç olmamak demektir bu yüzden ekmeğimi sen vermiyorsun diyerek tepki gösteririz. Bizler ekmeğin üzerine yemin eden, yerde ekmek gördüğünde kaldıran aziz Türk Milletinin mensuplarıyız. Peygamber Efendimiz ekmeğe hürmet ediniz diye buyurmuştur. Bugün diyeceğimiz şudur ki bundan sonra ekmek aslanın ağzında değil, askıda olacaktır” dedi.

VATANDAŞ DA KAZANACAK

attachment-273506-8-22b32f85020b2f9357d987a80952ddc0-1532692530-1532695218.jpg?

Ünlünün ardından konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı  “ MHP İl Başkanına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Zaten Fırıncılar Odası olarak yaklaşık 2011 yılından buyana var olan bir projesini bugün burada bir kez daha destekledikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Bu proje ile birlikte bundan sonra satışları daha çok artıracaktır. Fırıncıda kazanacaktır, imkanı olmayan vatandaşta kazanacaktır” diye konuştu.

Bugün 15:41 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti'de iki istifa! mask
İYİ Parti'de iki istifa!
AKP icra kurulunda değişiklik yapılacak mask
AKP icra kurulunda değişiklik yapılacak
Siraç Başkurt, İYİ Parti'den istifa etti mask
Siraç Başkurt, İYİ Parti'den istifa etti
Daha kaç kişinin ölmesi gerek? mask
Daha kaç kişinin ölmesi gerek?
Karaosmanoğlu: PKK’lı muhtarlar oluyor mask
Karaosmanoğlu: PKK’lı muhtarlar oluyor
Şeker, tüm vekilleri Kocaeli’ye tatile çağırdı mask
Şeker, tüm vekilleri Kocaeli’ye tatile çağırdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı... mask
Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

GALERİ

Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL