MHP, Askıda Ekmek projesine destek verdi

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yöneticileri Başak Ekmek Fırını’nın önünde basın açıklaması gerçekleştirerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Askıda Ekmek Projesi”ne destek verdiler. Basın açıklamasına Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da katılım gösterirken MHP’liler 340 tane ekmeği satın alarak askıda ekmek projesine katkıda bulundular.

EKMEK İÇİN BİR ARADAYIZ

Açıklamada konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “ Bugün burada ekmek için bir araya geldik. Ekmek demek emek demektir, ekmek demek aş demektir. Ekmek demek muhtaç olmamak demektir bu yüzden ekmeğimi sen vermiyorsun diyerek tepki gösteririz. Bizler ekmeğin üzerine yemin eden, yerde ekmek gördüğünde kaldıran aziz Türk Milletinin mensuplarıyız. Peygamber Efendimiz ekmeğe hürmet ediniz diye buyurmuştur. Bugün diyeceğimiz şudur ki bundan sonra ekmek aslanın ağzında değil, askıda olacaktır” dedi.

VATANDAŞ DA KAZANACAK

Ünlünün ardından konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı “ MHP İl Başkanına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Zaten Fırıncılar Odası olarak yaklaşık 2011 yılından buyana var olan bir projesini bugün burada bir kez daha destekledikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Bu proje ile birlikte bundan sonra satışları daha çok artıracaktır. Fırıncıda kazanacaktır, imkanı olmayan vatandaşta kazanacaktır” diye konuştu.