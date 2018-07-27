Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım

Geçtiğimiz aylarda Sanberk İnşaat’ın iflas haberlerleri medyada yer almıştı. Sanberk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öter, bugün yazılı bir açıklama yaparak süreci anlattı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Çok değerli müşterilerim, arsa sahibi ortaklarım, çalışma arkadaşlarım taşeronlarımız, çözüm orağımız tedarikçilerimiz ve değerli kamuoyu… İçinde bulunduğumuz sürecin detaylarını anlatmamıza gerek duymuyorum, hepiniz takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Süreci sabırla takip ettiniz, bazen eleştirdiniz, ön yargılı oldunuz bazen, bazı basın mensupları neyin peşinde anlayamasam da biz basınız bizim işimiz anlayışına sığındığınız için saygı duydum, duyuyorum… Süreç tahmin ettiğimizden çok daha zor geçiyor fakat mücadelemiz bitmeyecek ve bu ödemeler bizim biz ödeyeceğiz. Bu yılın sonuna kadar birçok detay netleşmiş olacak, çok daha detaylı bir program sunacağım tüm geciken borçlarımızla ilgili.

SABAH 07’DEN 21’E KADAR ÇALIŞIYORUM

Her detayı titizlikle takip ediyorum ve ettiriyorum, Yurt dışında olsam da Türkiye saati ile haftanın 6 günü her sabah 07.00’de mesaiye başlıyorum ve 21.00’a kadar bir fiil hiç aralıksız çalışıyorum süreçle ilgili. Ortalama günde 50 mail cevaplıyorum, diğer sosyal iletişim ağları ile yazışmalarım, raporlar ve hukuk süreci ile ilgili takip ettiğim detaylar. Bunları anlatıyorum çünkü bu borçlarımızı ödeyeceğim ben Allah’ın izniyle kimsenin şüphesi olmasın.

3 MİLYON TL BORÇ KAPATTIM

Bunlar olurken nemi oluyor? Ben çalışan tüm personelim ile helalleştim yanılmıyorsam 51 kişi, tüm hakları ile hamdolsun Rabbime! Bize güvenen taşeronlarımdan karşılıksız en az 2,5 milyon TL vadesi geçmiş veya gelmemiş çek iade aldım ve bankalara teslim ettim… Mahsup ve Takas yöntemiyle de iade ettiğimiz çeklerimizin dışında, yaklaşık 3 milyon TL civarında da borç kapaması yaptık.

LAF OLSUN DİYE KONUŞMUYORUM

Yaklaşık 3 milyon TL’nin üzerinde bir borç ile de pazarlıklar içindeyiz. 1 aya İnşaallah onun da büyük bölümü sonuçlanır. Yılsonuna kadar yaptığım planlamada daha da var ve tamamı ödeninceye kadar bitmeyecek bu mücadelem. Yılsonu bir planlama sunacağım derken laf olsun diye konuşmuyorum…

BEN ADAMLIK YAPTIM

Bu arada süreci zora sokmak için elinden geleni yapan dost bildiklerimizde oldu hiç şüphesiz, arkadaşım dostum dediğim, yol yürüdüğüm adam sandıklarım hiç vakit kaybetmeden koştular, yasal işlem yaptılar… Ben onlara yine adamlık yaptım değil mi beyler? İlimizin popüler insanları! Bunları da konuşacağız süreçte şüphesiz, yaptıklarının ve soy isimlerinin ilimizde haber değeri yüksek…

ARKAMDAN DEDİKODU YAPMAYIN

Öncelikle yasal olarak herkesin işlem yapmaya hakkı var, zaten tüm carilerimiz resmi kayıt dışı bir alacak verecek olmaz şirketimizle ilgili bu nedenle işlem yapan veya yapmayan diye bir ayrıcalık olmayacak… Aksine etik olarak öncelik işlem yapmayanlardan başlayacağız ödemelere Allah’ın izniyle… Arkamdan dedikodu yapma lütfen sana hiç yakışmıyor, senin gibi önemli bir makamı meşgul eden abi, Arif olan anlayan abi! Biz yaralıyız, fırsatçılık yapma olur mu lütfen, muhtemelen alnın secdeye gidiyor Allah sorar abi!

SABRIMIZI SINAMAYIN

Değerli Kamuoyu; bundan sonra daha sık açıklamalar yapacağım, süreci anlatacağım… Çok önemli bir konu var, bizim de alacaklarımız var tabii ki! Bunlardan bir kısmı fırsatçılık yapıyor, alacaklarımızın kaydı detayı var tabii ki fakat biz bu saate kadar zarar gelmesin diye kan kustuk kızılcık şerbeti dedik… Biz dost bildik değer verdik, dişimizi sıktık, sabrettik, fakat kimse sabrımızı sınamasın, kimse yaralı halimizden fırsat çıkarmaya çalışmasın, Allah sorar altında kalırsınız. Helal paramız, alın terimiz. Kimsenin boğazından geçmez hesap yapmasın bizim yaralı halimize. Bu paralar, alacaklarımız bize emanet, bu paraların yeri var, bizim sorumluluklarımız var, bizim ödemelerimiz var, sakın ha sabrımızı sınamayınız!

1 KURUŞ SGK BORCUM YOK

Biz bu alacaklarımızı yasalar ve hukuk çerçevesinde alırız. Alacaklılarımıza temlik ederiz, gerekli mercilere şikâyette bulunuruz… Sonrası siz o koltuklarınızda bir daha rahat yüzü göremezsiniz beyler, bayanlar! Bu paralar helal para, bu paralar bizim olsa sorun değil beyler! Bize emanet, biz emanete zeval getiremeyiz, buna müsaade edemeyiz. Lütfen beyler o listede yer almayınız, borcu olan ödesin ki bizde borçlarımızı ödeyelim! Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, ben iş adamıyım, ben ülkeme 20 yıldır katma değer üretiyorum… Benim bu gün itibari ile Devletime 1 kuruş vergi ve SGK borcum yoktur…

SIK BİLGİLENDİRME YAPACAĞIM

Mücadelemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, yasaların bana verdiği haklarım çerçevesinde, ülkemin, devletimin her türlü makamının kapısını çalacağım yardım rica edeceğim, müracaat edeceğim, mücadelemi anlatacağım! Söylediğim her şey belgeye esastır… Dua rica ediyorum ve süreçle ilgili daha sık bilgilendirme yapacağım…”