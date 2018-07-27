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Kocaeli'nde 4 kişiyi vuran zanlı tutuklandı

Darıca'da, geçtiğimiz ay 4 kişiyi tabancayla vurarak yaralanmalarına neden olan A.K.(32) Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak’ta geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, H.E. (33), E.E. (29), R.Ç. (32) ve O.A.(38), açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmışlardı. 4 kişinin çeşitli yerlerinden vurularak yaralanmalarının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düşen Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgedeki kamera ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından silahı ateşleyen kişinin A.K. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün 16:35 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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