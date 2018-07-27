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Kanlı ay tutulması depremi tetikler mi?

Yüzyılın en uzun ay tutulması bu gece gerçekleşecek ve ayın kızıla bürünen hali izlenecek. Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, “Kanlı Ay tutulması diye bir şey yok. Bu görsel şölenin keyfini çıkarın” dedi.

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Gök olaylarının izlenilmesi ve keyif alınması gereken muhteşem görsel şölen olduğuna vurgu yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, değişik isimlerle ve hurafelerle çarptırılan tutulmaların sanıldığı gibi uğursuzluk ve doğal afetleri beraberinde getirmediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Kanlı Ay tutulması diye bir şey yok. Mesela 2006’da güneş tutulması meydana geldi ve 9 dakika sürdü. Deprem olacak, doğal afetler meydana gelecek söylentileriyle insanlar bunu yeterince izleyemedi, takip edemedi. ‘kansız’ bir Ay tutulması yok. Bu tamamen ilgi çekmek amacıyla bulunan bir deyimdir. Ay tutulması sırasında kısa dalga boylarının saçılması sebebiyle, sadece uzun dalga boyları kırmızı ışık kaldığı için bakır rengi görünür. Depremler yılda defalarca oluyor. Ay tutulması yılda ortalama iki kez gerçekleşiyor. Bu gece yaşanacak Ay tutulmasının doğal afetlerle hiçbir bağlantısı yok.”

“Çıplak gözle dört gezegeni görebilirsiniz”

Gezegenin parlaklığı giderek azaldığından ve hemen hemen Güneş ile birlikte battığı için Merkür’ü görmenin zor olabileceğini belirten Prof. Dr. Gölbaşı, “Güneş battıktan sonra batı ufkunda (Akşam Yıldızı konumunda) ve aydan sonra gökyüzünün en parlak cismi Venüs olacak. Gece yarısından birkaç saat sonrasına teleskopla 4 uydusuyla birlikte Jüpiter izlenebilecek. Gün batımı ile birlikte doğudan yükselmesi beklenen Satürn, tüm gece izlenebilecek. Gün batımından kısa bir süre sonra doğacak olan kızıl gezegen Mars, son yıllardaki en yakın konumunda olacak; bu nedenle çok parlak ve büyük görünecek. Ayrıca sabaha karşı güney-doğu yönünden Kova (Delta Aquarid) Göktaşı Yağmuru izlenebilecek. Bu konuda İstanbul şanssız olmakla birlikte, ışık kirliliğinin az olan yüksek tepelerde saatte 20 göktaşı izlenebilecek” ifadelerinde bulundu.

“Gökyüzünde şenlik var”

Bu gece gökyüzünde ilgi çekici birçok olay gerçekleşeceğini belirten Gölbaşı, yüzyılın en uzun tam Ay tutulmasının gerçekleşeceğini ifade etti. Bu tarihte Ay, Yer’den en uzak konumda olacağından, görünen diski en küçük olacak ve ‘Mikro Ay’ olayı gerçekleşecek diyen Gölbaşı, “Tam Ay Tutulması Türkiye saati ile 20:13’de başlayıp ertesi gün 02:30’da sona erecek. Tam tutulma 22:30’da başlayarak, 1 saat 43 dakika sürecek” dedi. 

Bugün 17:02 TSİ - Gündem

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