Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre, İstanbul’daki yerel gök gürültülü yağışların 2 saatlik periyotta yerel olarak su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceğinin tahmin edildiği bildirildi. Yağmur bulutlarının Kocaeli semalarına ulaşmasıyla da bu gece saatlerinde ilimizde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışın hafta sonu da devam etmesi öngörülüyor.
Bugün 17:47 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 19:56 TSİ )
Yağmur bulutları Kocaeli'ye geliyor!
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış için meteoroloji "dikkatli olun" uyarısında bulundu. Bu akşam saatlerinde yağmur bulutlarının Kocaeli'ye ulaşması bekleniyor. Gece boyunca sağanak yağışın il genelinde etkili olması tahmin ediliyor.
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Bugün 17:47 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz