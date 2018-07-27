Yağmur bulutları Kocaeli'ye geliyor!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre, İstanbul’daki yerel gök gürültülü yağışların 2 saatlik periyotta yerel olarak su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceğinin tahmin edildiği bildirildi. Yağmur bulutlarının Kocaeli semalarına ulaşmasıyla da bu gece saatlerinde ilimizde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışın hafta sonu da devam etmesi öngörülüyor.