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İzmit'i sel bastı!

Öğlen saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış akşam saatlerinde İzmit'te etkili oldu. Yağışın etkisiyle İzmit'in bir çok noktasında gölcükler oluşurken bir çok ev ve iş yerini sel bastı.

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Öğlen saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak akşam saatlerinde ise İzmit'te etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan ve 30 dakika boyunca devam eden yağış sonrasında İzmit ve çevre ilçelerde birçok noktada su birikintileri oluştu. Ayrıca yağışın etkisiyle birlikte bir çok ve iş yerini sel bastı. Yağışın etkinlendiği bir diğer nokta olan tramvay yolu güzergahında ise tramvay vatmanları güçlükle ulaşımı sağladı. 

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