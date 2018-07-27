İzmit'i sel bastı!

Öğlen saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak akşam saatlerinde ise İzmit'te etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan ve 30 dakika boyunca devam eden yağış sonrasında İzmit ve çevre ilçelerde birçok noktada su birikintileri oluştu. Ayrıca yağışın etkisiyle birlikte bir çok ve iş yerini sel bastı. Yağışın etkinlendiği bir diğer nokta olan tramvay yolu güzergahında ise tramvay vatmanları güçlükle ulaşımı sağladı.