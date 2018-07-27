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Kocaeli'de 20 kişi selde kayboldu!

Gebze'de bağlı Ballıkayalar mevkiinde yaşanan yağış sonrası selde mahsur kalan 20 kişi bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve botlar yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlar bölgede bulunan ağaçlara tırmanarak canlarını kurtardı.

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Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Ballıkayalar mevkiinde piknik yapmaya giden 8 kişi ile birlikte bölgede bulunan yaklaşık 20 kişi yaşanan aşırı yağış sonrası oluşan selde mahsur kalmıştı. Konunun haber verilmesi üzerine afet bölgesine askeri helikopter, AFAD ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Selde mahsur kalan vatandaşlar ilk olarak bölgede bulunan ahırlardaki hayvanları kurtarmak istedi. Sadece dakikalar içerisinde sel sularının kapladığı bölgede vatandaşlar ağaçlara tırmanarak canlarını kurtardı. Sel sularına kapılan çok sayıda hayvan ise telef oldu.

8 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ile 8 kişi mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Sel sularında mahsur kalan diğer vatandaşlar ise botlar ve bölgeye sevk edilen ekipler yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar yaşanan olay sonrası çok korktuklarını, ağaca tırmanarak canlarını kurtardıklarını söylediler. Helikopterden inen vatandaşlar yakınlarına sarılarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Öte yandan, olay yerinde 1 helikopter afet bölgesinde bir kadının olma ihtimaline karşın arama çalışmalarını sürdürüyor

Dün 20:44 TSİ - Asayiş

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