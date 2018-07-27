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Kocaeli'de 8 kişi selde kayboldu!

Kocaeli'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar nehre dönerken, Gebze ilçesinde sera ve bahçelerde konteyner ve ağaç üstlerine çıkan 10 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi zodyak botla alınıp, kurtarılırken, diğer 7 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kocaeli il genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar yoğun yağışla nehre döndü. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis'in önünü de su bastı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye başladı. Birçok araç ve motosiklet de sular altında kaldı.

YOĞUN YAĞIŞTA 10 KİŞİ MAHSUR KALDI

Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan sera ve bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin de etkisiyle yükselen sulardan kurtulmak için konteyner ve ağaçların üstlerine çıktı. Buralarda mahsur kalan 10 kişi, cep telefonuyla aradıkları yetkilerden yardım istedi. Arama- kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin zodyak botla ulaştığı bölgeden ilk olarak 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı. Diğer 7 kişiyi kurtarma çalışması sürerken, ekipler bölgedeki seralarda ve konteynerlerin içinde başka kimsenin olup, olmadığını da kontrol ediyor. Bu arada arama- kurtarma çalışmalarına destek için İstanbul'dan bölgeye bir helikopter de sevk edildi.

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