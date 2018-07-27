Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağmur uyarısından Kocaeli de nasibini aldı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla belirli bölgelerde su baskınları yaşanırken, yağmur demiryolu ulaşımını da durdurdu. Körfez ilçesi Hereke Tren İstasyonu’nun sular altında kalması üzerine seferler iptal edildi. Ankara-İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ise İzmit merkezde durduruldu. Trendeki yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 10 otobüs ile İstanbul’a gönderiliyor.
Dün 23:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 23:24 TSİ )
Tren istasyonu sular altında kaldı!
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış demiryolu ulaşımını da etkiledi. Körfez ilçesi Hereke Tren İstasyonu'nun sular altında kalması nedeniyle seferler iptal edilirken, yolcular otobüslerle İstanbul’a gönderiliyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Dün 23:17 TSİ - Gündem
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz