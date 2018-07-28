İlimizde etkili olan şiddetli yağış tüm hayatı olumsuz etkilerken D-100 Karayolu Tavşancıl mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu D-100 karayolu İstanbul yönü trafiğe tamamen kapanırken İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar Körfez gişelerinden otoyola yönlendiriliyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
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D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı
İlimizde etkisini gösteren şiddetli yağış tüm hayatı olumsuz etkilerken D-100 Karayolu Tavşancıl mevkiinde meydana gelen toprak kayması sonrası D-100 karayolu İstanbul yönü tamamen trafiğe kapandı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz