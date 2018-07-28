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D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı

İlimizde etkisini gösteren şiddetli yağış tüm hayatı olumsuz etkilerken D-100 Karayolu Tavşancıl mevkiinde meydana gelen toprak kayması sonrası D-100 karayolu İstanbul yönü tamamen trafiğe kapandı.

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İlimizde etkili olan şiddetli yağış tüm hayatı olumsuz etkilerken D-100 Karayolu Tavşancıl mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu D-100 karayolu İstanbul yönü trafiğe tamamen kapanırken İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar Körfez gişelerinden otoyola yönlendiriliyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. 

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Muhabir Nuri Akçaharman

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