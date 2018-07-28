Hereke Taşocakları mevkiinde de yol bir süre kapandı

Kent genelinde etkisini hissettiren sağanak, Körfez ilçesi Hereke Taşocakları mevkisinde karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çamur birikmesine neden oldu. Karayolları ve trafik ekipleri yolun bir bölümünü ulaşıma kapatarak çevrede önlem aldı. Yolda trafik akışı ise Körfez Gişeleri'nden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Ekipler daha sonra yolun tahribat gören bölümünde çalışma yaptı. Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle temizlenen yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.