Tren yolu trafiğe açıldı

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün aşırı yağış nedeniyle tren trafiğine kapatılan Kocaeli ili Körfez-Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 04.30’dan itibaren tren trafiğine yeniden açıldı. Trenler seferlerine normal devam ediyor.