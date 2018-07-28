TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün aşırı yağış nedeniyle tren trafiğine kapatılan Kocaeli ili Körfez-Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 04.30’dan itibaren tren trafiğine yeniden açıldı. Trenler seferlerine normal devam ediyor.
Bugün 08:57 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:51 TSİ )
Tren yolu trafiğe açıldı
Kocaeli ili Körfez-Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 04.30’dan itibaren tren trafiğine yeniden açıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 08:57 TSİ - Gündem
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz