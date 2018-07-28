Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse’nin kız kardeşi Bennur Ünlüler (70) ikindi namazının ardından Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, İZSANDER Başkanı Halil Atay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenin ardından Ünlüler’in cenazesi Bağçeme Mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 09:08 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:10 TSİ )
Bennur Ünlüler son yolculuğuna uğurlandı
Eski İzmit Belediye Başkanı Erol Köse’nin kız kardeşi Bennur Ünlüler son yolculuğuna uğurlandı.
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz