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Ev ve iş yerleri sele teslim!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve itfaiye ekipleri, akşam sel sularının bastığı ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarına başladı.

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Kocaeli ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı civarında yağmurun ardından oluşan selin bastığı iş yerlerinde, otopark ve sokaklarda ekiplerin su tahliye ve çamur temizleme çalışmaları devam ediyor. Selden dolayı mağdur olan bir mahalle sakini, "Ya bir anda hava karardı, bulutlar bastırdı, biz de yukarıda çay içiyorduk. Normalde kayınpederime misafirlik için gelmiştim. Biz ilk başta anlayamadık arka tarafı su basar diye. Arkada arabalarımız suya gömüldü. Baktık arabalar suda yüzüyorlar. Koşa koşa indik aşağı, su birikintisinden yüzerek çıktık. Benim ve amcamın oğlunun arabasının fiyatı 80 bin lira. Toplam 80 bin lira zararımız var. Arabalar şu an pert, suyun içinde” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, selin ardından dükkanlarının önünde oluşan çamuru temizlemeye başladılar.

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Yorumlar

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engin - dünyanın dengesi değişti sadece dünyanın dengesi değil aldığımız nefes yediğimiz yiyecekler yaşam tarzımız ve bunun gibi bir cok şey değişti ALLAH sonumuzu hayır etsin

Yanıtla . 0Beğen 28 Temmuz 11:06

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