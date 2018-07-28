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4 kişilik aile kurtarıldı

Gebze Ballıkayalar Mesire Alanı’ndaki selde mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı.

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Gebze Ballıkayalar Mesire Alanı’nda meydana gelen sel baskınında azgın sulardan kaçmak için sığındıkları tepede mahsur kalan 4 kişilik aile, AFAD, UMKE, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Mahsur kaldıkları tepeden dağcılar ile güvenli bölgeye alınan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerine ait botla sel sularından geçirilerek mesire alanının dışına çıkarıldı. Sel sularından kurtulmak için ailesiyle birlikte tepelere kaçtıklarını belirten Ercan Parmaksız, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

2 ÇOCUK DA VARDI

Gezmek için geldikleri Ballıkayalar Mesire Alanı’nda sel sularından tepelere kaçarak kurtulduklarını ifade eden Ercan Parmaksız, "Derenin debisi çok aniden yükselince orda mahsur kaldık. Tepe ve dağlara çıktık ancak öyle kurtardık. 4 kişiydik, 2 çocuk vardı. Saat 6'da başladı, 5 saattir mahsur kaldık. AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi kurtardı sağ olsunlar. Bizi dağların arasından geçirdiler. Oradan da botla karşıya geçirdiler. Oradan da kurtardılar. Herhangi bir şeyimiz yok. Gezmeye gelmiştik" dedi. Eşi ve iki çocuğu ile sel sularından kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan Ercan Parmaksız, aracına binerek evine doğru yola çıktı.

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