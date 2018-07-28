Uzun zaman Kocaeli ve Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına makine yedek parça imalatı yapan şirketin yöneticiliğini yapan evli ve 3 çocuk babası Küçükemirler’in ölümü sanayi esnaflarını da derinden üzdü. Yenidoğan Saraçoğlu apartmanında ikamet eden Küçükemirlerin cenazesi 28 Temmuz Cumartesi( bugün) öğle namazını müteakip Yenidoğan Yeşil Camiden kaldırılacak.
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Güray Oruç'un acı günü!
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç’un dayısı Emin Küçükemirler vefat etti. İzmit Sanayi sitesinde faaliyet gösteren Emin Makine ve Yedek Parça Şirketinin kurucusu olan 1946 doğumlu Emin Küçükemirler (72) hakkın rahmetine kavuştu.
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