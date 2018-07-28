Güray Oruç'un acı günü!

Uzun zaman Kocaeli ve Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına makine yedek parça imalatı yapan şirketin yöneticiliğini yapan evli ve 3 çocuk babası Küçükemirler’in ölümü sanayi esnaflarını da derinden üzdü. Yenidoğan Saraçoğlu apartmanında ikamet eden Küçükemirlerin cenazesi 28 Temmuz Cumartesi( bugün) öğle namazını müteakip Yenidoğan Yeşil Camiden kaldırılacak.