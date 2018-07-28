Yağmur nedeniyle fabrikanın bir kısmı çöktü

Kocaeli Çayırova'da faaliyet gösteren Novares-Mecaplast fabrikasının bir kısmında yağmurun etkisiyle çökme yaşandı. Taysad Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parça ve aksesuar üretimi yapan Novares-Mecaplast fabrikasında çökme yaşandı. Sağanak yağmur ve dolunun etkisiyle bar hattının bir kısmı çöken fabrikada üretim durdu. Çökmede yaralanan olmazken işçiler sevkiyatın yapıldığı binaya sevk edildi.

"YEMEKHANE KULLANILAMAZ HALDE"

Fabrikada yaşananları Evrensel'e aktaran bir işçi fabrikada panik yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Çok fazla gök gürültüsü duyduk. Sağanak yağmur ve dolu bar hattının bir kısmını çökertti. O gürültü içeride paniğe yol açtı. Sonrasında bizi depo dediğimiz sevkiyatın yapıldığı diğer binaya götürdüler. Erkek işçiler gönüllülük temelinde içerideki döküntü ve suyu temizledi. Şimdi ürtim yok ama gece vardiyasına yetiştirilmeye çalışılıyor fabrika. Kadınlar ve kalmak istemeyenleri servislerle evlerine gönderdiler. Yemekhane kullanılamaz halde, bodrum katta olduğu için su dolu." Kaynak: EVRENSEL