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Düğün salonunu da sel bastı!

Kocaeli'de aniden başlayan sağanak yağışla su baskınları yaşanırken hayatlarının en mutlu gününü yaşamaya hazırlanan çiftin düğün yaptığı salonu su bastı.

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Kocaeli’de adeta hayatı felç eden şiddetli yağmura bir de yetersiz altyapı eklenince genç bir çiftin en güzel günü rezil oldu. Aniden bastıran yağmur sebebiyle Derbent Kültür Merkezi’ni su bastı. Salonda düğünü yapılan Fatih Yormaz ve Gizem Adalar çifti en mutlu günlerinde adeta perişan oldu. Belediyeye ait kültür merkezinin yetersiz alt yapısının olması ve çatılardan giren yağmur suları nedeniyle mağdur olan düğün sahipleri tepkilerini dile getirecekleri bir yetkili bile bulamadı. Salon görevlileri yetersiz ekipmanları ile suyu boşaltmaya çalışırken, rögarlardan taşıp salona dolan ve ağır bir kokuya neden olan suya ise engel olamadılar.

Bugün 09:39 TSİ - Gündem

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