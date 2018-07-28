​NISSAN’dan 50. yıla özel GT-R

Japon otomotiv devi NISSAN, efsaneleşen spor otomobili GT-R’ın 50. yılına özel versiyonunu tanıttı. GT-R50 by Italdesign adıyla tanıtılan model, NISSAN'ın en yeni GT-R NISMO modelini temel alıyor. Italdesign kalitesiyle ve el işçiliğiyle sınırlı sayıda üretilecek olan GT-R50, İngiltere’de düzenlenen dünyanın en ünlü hız festivallerinden biri olan Goodwood’da sahneye çıktı. NISSAN’nın GT3 sınıfındaki fabrika yarış pilotları Lucas Ordóñez ve Alex Buncombe, motor sporlarının en ünlü etkinliklerinden biri olan Goodwood Hız Festivali’nde NISSANGT-R50 by Italdesign‘ı ilk kez piste çıkaran isimler oldu. Ordóñez ve Buncombe, GTR50 prototipini İngiltere’nin West Sussex şehrinde bulunan Goodwood House bölgesindeki 1.86 km’lik tepeye sürdü.

50 yılda gelinen son noktayı simgeliyor

NISSAN Global Tasarımdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alfonso Albaisa yapmış olduğu değerlendirmede: “Goodwood Hız Festivali, müşterilerimizin hayallerine ilham veren 50 yılın gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden, güç ve sanatı mükemmel bir şekilde harmanlayan bir ortam ve Nissan GT-R50 by Italdesign gibi etkileyici bir otomobilin yeteneklerini sergilemek için de ideal bir yer” dedi ve ekledi: “Tıpkı prototipin kendisi gibi, Goodwood da; tasarım, performans, hoşgörü, gelenek ve geleceğe yönelik otomotiv yaratıcılığı gibi değerleri bünyesinde barındırıyor. İnsanları hayal etmeye ve daha da büyük hayaller kurmaya yöneltecek böylesine benzersiz bir aracı sergilemek için mükemmel bir ortam.”

Etkileyici tasarım ve yüksek performans

GT-R50, yeni etkileyici tasarımı, iç ve dış hatlarıyla dikkat çekerken sunduğu performans ile de öne çıkıyor. Standart versiyona göre 120 HP daha güçlü olan son derece yüksek performanslı bir güç paketi dışında söz konusu performansı yola etkin bir şekilde aktaracak güçlendirilmiş şasi ve aktarma organları yeni görünümü tamamlıyor. Motor kaputu üzerindeki güç olukları, iyice gerilmiş olan LED farlar, alçaltılmış bir tavan çizgisi ve ön tekerleklerin arkasındaki "samuray bıçağı" şeklindeki hava çıkışları karakteristik tasarım detayları olarak öne çıkıyor. İki adet dikme üzerine monte edilen heybetli ayarlanabilir arka spoyler genel görünümü destekliyor.

Safkan bir sporcu gibi...

NISSAN GT-R50 by Italdesign, kabin içerisinde de modern, yüksek performanslı safkan bir sporcuyu yansıtıyor. Orta konsol, gösterge paneli ve kapı döşemeleri boyunca iki farklı karbon fiber yüzey uzanıyor. Koltuklarda siyah Alcantara® ve ince siyah İtalyan deri bir arada kullanılıyor. Altın renkli detaylar dış tasarımdaki uygulamayı iç mekana yansıtıyor. NISSAN'ın köklü GT3 yarış deneyiminden yararlanan NISMO ekibi tarafından el yapımı olarak üretilen 3,8 litre hacimli V6 VR38DETT motoru geliştirildi. Motor 720 HP güç ve 780 Nm tork kullanıma sunuyor. Elden geçirilen Bilstein marka süspansiyon sistemi ve güçlendirilen Brembo imzalı fren sistemi artan gücü dizginlemeye yardımcı oluyor.