İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana sürekli tanımadıkları kişilerin girip çıkmasından rahatsız olan esnaflar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler tarafından eve düzenlenen operasyonda iki yabancı uyruklu hayat kadını ve müşteri olarak eve geldiği öğrenilen 2 kişi ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede alınan sağlık raporlarının ardından ifadeleri alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.