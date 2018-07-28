Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana sürekli tanımadıkları kişilerin girip çıkmasından rahatsız olan esnaflar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler tarafından eve düzenlenen operasyonda iki yabancı uyruklu hayat kadını ve müşteri olarak eve geldiği öğrenilen 2 kişi ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede alınan sağlık raporlarının ardından ifadeleri alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.
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İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
İzmit'te esnafın ihbarda bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2'si kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı.
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Yorumlar
(3 )
ayhan - nerde takılıyor bunlar yaaa)))
Onur Aydin - Izmit merkezde bulunan Pertev paşa camisinin bulunduğu bilinen adıyla yeni cuma caminin bulunduğu parkada bir baskın yapılmalı tuhaf tuhaf erkekler ve kadınlar pazarlık yapıyorlar... orada saat 22.00 den sonra oturulmuyor.. lütfen polis ekipleri bir şu olaya el atsın
Izmitli - bulvarda yeni valiliğin karşısındaki parkta da tuhaf tuhaf kadın erkek buluşmaları ve çalılık kenarlarında gizli gizli şekilsiz tipli adamların pazarlıkları ve birbirleri birşeyler alıp verdikleri çok oluyor polisimiz burayıda kontrol etsin.
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