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İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

İzmit'te esnafın ihbarda bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2'si kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana sürekli tanımadıkları kişilerin girip çıkmasından rahatsız olan esnaflar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler tarafından eve düzenlenen operasyonda iki yabancı uyruklu hayat kadını ve müşteri olarak eve geldiği öğrenilen 2 kişi ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede alınan sağlık raporlarının ardından ifadeleri alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.

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Yorumlar

(3)
02

ayhan - nerde takılıyor bunlar yaaa)))

Yanıtla . 0Beğen 28 Temmuz 11:50
01

Onur Aydin - Izmit merkezde bulunan Pertev paşa camisinin bulunduğu bilinen adıyla yeni cuma caminin bulunduğu parkada bir baskın yapılmalı tuhaf tuhaf erkekler ve kadınlar pazarlık yapıyorlar... orada saat 22.00 den sonra oturulmuyor.. lütfen polis ekipleri bir şu olaya el atsın

Yanıtla . 2Beğen 28 Temmuz 11:09
03

Izmitli - @Onur Aydin 01 nolu yoruma cevabı: bulvarda yeni valiliğin karşısındaki parkta da tuhaf tuhaf kadın erkek buluşmaları ve çalılık kenarlarında gizli gizli şekilsiz tipli adamların pazarlıkları ve birbirleri birşeyler alıp verdikleri çok oluyor polisimiz burayıda kontrol etsin.

Yanıtla . 0Beğen 28 Temmuz 12:05
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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