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Bugün 18:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:25 TSİ )

İhtisas’ta neşeli günler!

İlimizin önemli basketbol kulüplerinden birisi olan İzmit Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde 10-13 yaş arası sporcular Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri 12.00-13.00 saatleri arasında antrenmanlarını neşe içinde sürdürüyor.

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Geleceğin 12 dev adamlarının yetiştiği ve başkanlığını Fikri Kavak’ın yaptığı olan İzmit Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde sporcu üretimine ara vermeden devam ediliyor. Antrenmanlarını İzmit Atatürk Spor Salonu ve İzmit Ulugazi Ortaokulu spor salonlarında yapan İhtisas, basketbolun tüm detaylarını sporculara kusursuz bir şekilde aktarıyor. 

130’A YAKIN BASKETBOLCU

Atatürk ve Ulugazi spor salonlarında Antrenör Sefa Çelik nezdinde yaz hazırlıklarını sürdüren İhtisas’ta duayen basketbol adamı ve Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman da üst yaş grupları ile ilgileniyor. Toplamda 130’a yakın basketbolcusu bulunan kulübün hedef önümüzdeki sezon da başarılı bir yıl geçirmek ve bol bol kürsü görmek.

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Bugün 18:00 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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