3 yıldır basketbol oynayan 12 yaşındaki Mert Kaan Şınık, performansı ile dikkat çekiyor. 2005-2006 doğumlu sporcuların yer aldığı grupta yer alan yetenekli isim, İhtisas gibi bir kulüpte basketbol oynadığı için mutlu olduğunu ifade etti. Ailesinden de tam destek alan Mert Kaan’ın başarılı bir basketbolcu olacağına kesin gözü ile bakılıyor.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:26 TSİ )
Mert Kaan Şınık iyi yetenek
3 yıldır basketbol oynayan 12 yaşındaki Mert Kaan Şınık, performansı ile dikkat çekiyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 18:00 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz