Mert Kaan Şınık iyi yetenek

3 yıldır basketbol oynayan 12 yaşındaki Mert Kaan Şınık, performansı ile dikkat çekiyor. 2005-2006 doğumlu sporcuların yer aldığı grupta yer alan yetenekli isim, İhtisas gibi bir kulüpte basketbol oynadığı için mutlu olduğunu ifade etti. Ailesinden de tam destek alan Mert Kaan’ın başarılı bir basketbolcu olacağına kesin gözü ile bakılıyor.