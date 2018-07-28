Bugün 18:00 TSİ - Spor

Yetenek keşfine devam!

Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin sporla tanıştırılması ve sporun sevdirilmesi, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek, spor dallarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kapsamında düzenlenen Kocaeli Yetenek Tarama Programı devam ediyor.