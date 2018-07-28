8 haftalık temel eğitim programında İzmit Atatürk Spor Salonu’nda bir grup küçük sporcu taramadan geçmeye devam ediyor. 2009-2010 doğumlu sporcular Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 10.30 ile 12.00 saatleri arasında çalışıyor. Hacer Özkan, Arzu Demirkıran ve Yasemin Çepnioğlu nezaretinde taramadan geçen sporcular önceki gün dikkat, denge, konsantrasyon, çabukluk ve koordinasyon testlerine tabi tutuldu. 3 antrenör de küçük sporcularla yakından ilgilenirken yetenek taramasının ilgi görmesi memnuniyetle karşılanıyor.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:27 TSİ )
Yetenek keşfine devam!
Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin sporla tanıştırılması ve sporun sevdirilmesi, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek, spor dallarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kapsamında düzenlenen Kocaeli Yetenek Tarama Programı devam ediyor.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz