İyi ki doğdun Yusuf Ali

Hacı Hızır Şafakspor’da Başkan Salih Sarıkaya’nın 9 yaşındaki oğlu Yusuf Ali Sarıkaya yeni yaşını takım arkadaşları ile birlikte kutladı. Doğum günü sürprizi ile karşı karşıya kalan genç sporcuya annesi Simge Hanım, Eski Başkan Salih Macaroğlu, İkinci Başkan Nuh Albeni ve sporcu aileleri de katıldı. Pastasının mumlarını üflerken hayli mutlu olduğu dikkatlerden kaçmayan Yusuf Ali tebrikleri kabul etti. Sporcu annelerinin evlerinde yaptığı yiyeceklerin servis edildiği doğum günü kutlaması Vinsan Tesisleri’nde gerçekleşti.