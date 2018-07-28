Harbişspor Voleybol Şubesi 2005 midi grubunda mücadele eden Sıla Eraslan’ı ameliyat olduğu Özel Aile Konak Hastanesi’nde ziyaret etti. Yönetimin, sporcuların ve ailelerinin yer aldığı ziyarette Harbiş Kulübü’nden “Her zaman yanındayız Sıla. Acil şifalar dileriz” denildi.
Bugün 10:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:30 TSİ )
Her zaman yanındayız Sıla
Harbişspor Voleybol Şubesi 2005 midi grubunda mücadele eden Sıla Eraslan’ı ameliyat olduğu Özel Aile Konak Hastanesi’nde ziyaret etti.
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Bugün 10:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz