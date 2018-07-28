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Bugün 10:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:30 TSİ )

Her zaman yanındayız Sıla

Harbişspor Voleybol Şubesi 2005 midi grubunda mücadele eden Sıla Eraslan’ı ameliyat olduğu Özel Aile Konak Hastanesi’nde ziyaret etti.

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Harbişspor Voleybol Şubesi 2005 midi grubunda mücadele eden Sıla Eraslan’ı ameliyat olduğu Özel Aile Konak Hastanesi’nde ziyaret etti. Yönetimin, sporcuların ve ailelerinin yer aldığı ziyarette Harbiş Kulübü’nden “Her zaman yanındayız Sıla. Acil şifalar dileriz” denildi.

Bugün 10:28 TSİ - Spor

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