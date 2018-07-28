Esnaflar, Gölcükspor’un yanında

Sezon öncesi ilk Hazırlık maçını Avrupa Türk Karması ile oynayan ve maçı 3-0 kazanan Kırmızı Siyahlılar moral buldu.
DESTEK VERDİLER
Öte yandan Başkan Ahmet Şahin ve yönetimi, Gölcük’te esnaflık yapan Vurallar Peynircilik sahibi Vural Keskin’e Kasaphan Steakhouse sahibi Mesut Kanpara’ya, SS 52 No’lu Saraylı Kooperatifi Başkanı Osman Çavdar’a, As Elmaslar Madencilik sahibi İlhan Elmas ve Astek İnşaat sahibi Hüseyin Arslan’aGölcükspor’a desteklerden dolayı teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz