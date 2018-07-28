Kaderin böylesi!

Hem yerden, hem de havadan etkili olan ve teknik kapasitesi ile de dikkat çeken Onur’un transferi ile Nevşehir ekibi kalesini sağlama aldı. Eski takımına da rakip olan Onur Behiç yeni takımı ile başarılı olmak istediğini ifade etti. Başarılı kaleci sağlık kontrolünün ardından takımın kampına katıldı. Nevşehir temsilcisi daha önce Uğur Durmuş ve Raif Uzuner’i de kadrosuna katmıştı.