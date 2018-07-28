Hem yerden, hem de havadan etkili olan ve teknik kapasitesi ile de dikkat çeken Onur’un transferi ile Nevşehir ekibi kalesini sağlama aldı. Eski takımına da rakip olan Onur Behiç yeni takımı ile başarılı olmak istediğini ifade etti. Başarılı kaleci sağlık kontrolünün ardından takımın kampına katıldı. Nevşehir temsilcisi daha önce Uğur Durmuş ve Raif Uzuner’i de kadrosuna katmıştı.
Bugün 10:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:32 TSİ )
Kaderin böylesi!
TFF. 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Nevşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta Körfez Spor Kulübü’nden ayrılan başarılı kaleci Onur Behiç Özalgan ile anlaştı.
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Bugün 10:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz