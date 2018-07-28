Taşköprü Güreşleri 4 Ağustos’ta

Güreşler 10.30’da başlayacak ve gün boyu sürecek. Sporseverlerin güreşlere ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Kartepe’de ise Geleneksel 14. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri programda bir değişiklik olmazsa 18 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Öte yandan Paşa Güreşleri ve Seka Park güreşleri ile ilgili henüz bir gelişme söz konusu değil.