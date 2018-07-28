Güreşler 10.30’da başlayacak ve gün boyu sürecek. Sporseverlerin güreşlere ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Kartepe’de ise Geleneksel 14. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri programda bir değişiklik olmazsa 18 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Öte yandan Paşa Güreşleri ve Seka Park güreşleri ile ilgili henüz bir gelişme söz konusu değil.
Bugün 10:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:32 TSİ )
Taşköprü Güreşleri 4 Ağustos’ta
Geleneksel olan düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri 4 Ağustos’ta Taşköprü Sevindikli Er Meydanı’nda gerçekleşecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:31 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz