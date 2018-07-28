Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Yıldız, Mehmet Gözen, Adnan Karslı, Murat Demirtaş ve Vasfi Aşçı, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Birlik, Aydın’ı Kartepe Kupası’na davet etti.
Bugün 10:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:33 TSİ )
Kartepe Kulüpler Birliği’nden davet
Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Yıldız, Mehmet Gözen, Adnan Karslı, Murat Demirtaş ve Vasfi Aşçı, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Birlik, Aydın’ı Kartepe Kupası’na davet etti.
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Bugün 10:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz