Bugün 10:31 TSİ - Spor

Kartepe Kulüpler Birliği’nden davet

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Yıldız, Mehmet Gözen, Adnan Karslı, Murat Demirtaş ve Vasfi Aşçı, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Birlik, Aydın’ı Kartepe Kupası’na davet etti.