Aydın’a KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Gül ile İdari İşler Sorumlusu Celal Güreşen de eşlik etti. Ziyarette Doğantepespor Başkanı Serhat Hozar, Genel Koordinatör Yalçın Kıldıran, Doğantepe Mahallesi Muhtarı Mithat Öztürk, yöneticiler Ramazan Temizel, Zeynel Topal, Fatih Öztürk ve Beytullah Öztürk yer aldı. Toplantı, Doğantepe Spor Tesisleri’nde gerçekleşti.
Bugün 10:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:34 TSİ )
Doğantepe yönetimi Aydın’ı kabul etti
BAL takımlarından Doğantepespor, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı kabul etti.
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Bugün 10:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz