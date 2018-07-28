Doğantepe yönetimi Aydın’ı kabul etti

Aydın’a KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Gül ile İdari İşler Sorumlusu Celal Güreşen de eşlik etti. Ziyarette Doğantepespor Başkanı Serhat Hozar, Genel Koordinatör Yalçın Kıldıran, Doğantepe Mahallesi Muhtarı Mithat Öztürk, yöneticiler Ramazan Temizel, Zeynel Topal, Fatih Öztürk ve Beytullah Öztürk yer aldı. Toplantı, Doğantepe Spor Tesisleri’nde gerçekleşti.