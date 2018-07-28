Gebze Çoban Mustafa Camii bahçesinde gönüllülerce bakılan hamile, anne ve yavru 50’ye yakın kedinin uyuşturucu ilaçlı oklu iğnelerle vurularak toplandı. Kedilerin, Gebze Müftülüğü tarafından Gebze Çoban Mustafapaşa Camii'nde düzenlenen yemekli mevlüt programı için müftülüğün talimatı ile toplatıldığı iddia edildi. Gebze Belediye tarafından toplanan kedilerden bulunanların bir kısmı Kocaeli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fevzi Bey tarafından bakımevine aldırılarak koruma altına alındı belirtildi.

CAN HAVLİYE AĞACA TIRMANDI

Gebze’de yaşanan olayda, yemek sırasında insanlar rahatsız olmasın diye kedileri uyuşturucu iğne ile toplayan belediye, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası büyük tepki çekti. İğne ile vurulan bazı kediler yakalanmaktan kurtulmak için can havliye kaçarken, hamile bir kedi ise kurtulmak için ağaca çıktı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren hayvan severler bir yandan da gerekli makamlara şikâyette bulundular. Konuyla ilgili isi hiç bir resmi açıklama yapılmadı.