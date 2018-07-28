Vergi barışı kapsamında SGK borçlularının yapılanması için tanınan süre 31 Temmuz Salı günü sona erecek. SGK’daki kalabalığın önüne geçmek için kurum hafta sonu da hizmet veriyor. SGK bugün ve yarın SGK borç yapılandırmaları için işlem yapmaya devam edecek.
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SGK hafta sonu da tahsilat yapacak
Vergi barışı kapsamında yaşanan yoğunluk nedeniyle SGK’daki kalabalığın önüne geçmek için kurum hafta sonu da hizmet veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz