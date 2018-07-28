SGK hafta sonu da tahsilat yapacak

Vergi barışı kapsamında SGK borçlularının yapılanması için tanınan süre 31 Temmuz Salı günü sona erecek. SGK’daki kalabalığın önüne geçmek için kurum hafta sonu da hizmet veriyor. SGK bugün ve yarın SGK borç yapılandırmaları için işlem yapmaya devam edecek.