Sörfçülerin cenneti: Kandıra Babalı

Dereceye giren sporcular Milli takıma da seçilerek, 2020’de Japonya'nın Başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan yaz olimpiyat oyuncularında Türkiye'yi temsil etmek için su üzerinde hünerlerini sergiledi. Sörfçülerin cenneti olan Kandıra Babalı sahili ise hırçın dalgaları ile sörfçüleri daha da keyiflendirdi.

DÜN SONA ERDİ

Dün sonra eren ve Kandıra Babalı Sahili'nde faaliyet gösteren Babalı Sörf Köyü'nün ev sahipliğindeki Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda, 35 lisanslı sporcu, 7 kategoride mücadele etti. Dereceye giren sörfçüler Türkiye Dalga Sörfü Milli Takımı'na katılarak 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye adına yarışacak.

ŞENSOY: OLİMPİK BİR SPOR

Dalga sörfünün Türkiye'de yeni tanınmaya başladığını söyleyen Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Dalga Sörfü Branşı Asbaşkanı Cüneyt Şensoy şöyle konuştu "Kandıra ilçesindeki Babalı Sörf Köyü bize ev sahipliği yapmakta. Dünyada çok eski olmasına rağmen bizler gerek coğrafi koşullardan, gerekse geç tanışmamızdan kaynaklı olarak bu branşı ülkemizde yeni tanıtıyoruz. Bu sporun olimpik bir branş olması ve kısa bir süre önce de olimpiyatlara kabul edilmiş olması da bizi oldukça iştahlandırıyor.

ALEYNA VE EBRU KONUŞTU

Şampiyonaya katılan Milli sörfçü Aleyna Hadimoğlu "Dalga sörfüne 10 yıl önce babamın sörf okulu açmasıyla başladım. Yarışmalara katılmaya ise aslında 4 sene önce başladım. Daha sonra Türkiye'den milli takıma seçilip dünya şampiyonasına gittik. Milli takımla Avrupa'da başarılar aldım. Bu şampiyonada da yine birincilik hedefliyorum" dedi. Dalga sörfünü büyük keyifle yaptığını söyleyen Ebru Mutlu da "Sörfe geçen sene başladım. Çocukluk hayalimdi” düşüncelerine yer verdi.