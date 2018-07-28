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Araba 1067 no’lu bilete çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor’a gelir temin etmek amacıyla, Gölcükspor Kulübü tarafından düzenlenen ve daha önce çekilişi 2 kez ertelenen, Eşya Piyangosu çekilişi, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde çekildi.

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5 Bin adet bastırılan ve biletlerin yaklaşık 4 bini satıldı. Başkan Ahmet Şahin nezaretinde yapılan çekiliş sonucu büyük ikramiye olan Peugeot 301 Active model araba 1067 No’lu bilete çıktı.

ŞAHİN: İNŞALLAH İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDER

Başkan Şahin, çekişi öncesi yaptığı konuşmada “İnşallah hediyeler, ihtiyaç sahibi kişilere çıkar. Hediye kazanan talihlilerimiz kulübümüze müracaat ederek, biletini ibraz edecek ve hediyesini ilgili firmadan birlikte alacağız ve bu manada, kulübe katkı sağlayan esnaf ve işadamlarımız da onurlandırmak istiyoruz” dedi. Çekiliş sonrası en çok merak edilen soru ise büyük ikramiye olan sıfır kilometre otomobil, satılan biletlere mi, yoksa satılmayan biletlere mi çıktı? Sorusu oldu.

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

İKRAMİYE                     BİLET NUMARASI

Peugeot 301 Active               (1067)

Vestel 99 Ekran Led TV        (2797)

Bosch Marka Çamaşır Mak.  (2571)

Arçelik Bulaşık Makinesi       (1035)

Beko Kurutma Makinesi        (3091)

Philips 160 Cep Telefonu       (0974)

Philips 160 Cep Telefonu       (0920)

Hediye Sepeti (4 parça)         (1538)

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