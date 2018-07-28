Murathan, Isparta’dan 2 gümüş madalya ile döndü

Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü’nden Murathan Hancı hem kumite dalında hem de kata dalında Türkiye ikincisi olarak çifte gümüş madalya ile İzmit’e döndü. Başarılı sporcuya antrenörleri Soner Açıkyol ve Enes Topaloğlu da eşlik etti.

BU BAŞARI HEPİMİZİN

Genç ve başarılı antrenör Soner Açıkyol “Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü olarak karate sporuna hizmetimiz devam ediyor. 150’ye yaklaşan sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Bu sporcularımızın birisi olan Murathan Hancı, kulübünü, ilçesini ve şehrini en iyi şekilde temsil etti ve iki gümüş madalya kazandı. Başta sporcumuz olmak üzere, Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar, Kartepe İlçe Spor Müdürümüz Erol Arutan ve velilerimize çok teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin” diye konuştu.