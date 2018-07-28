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Bugün 11:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:13 TSİ )

Darıca, spor yapmayı seviyor!

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, 9 ayrı branşta 2980 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

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Önceki yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanırken, bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo, güreş ve yüzme branşlarında uzman eğitici kadrosuyla eğitim veriliyor. Darıcalı çocukların büyük ilgi gösterdiği Yaz Spor Okullarına bu yıl 2980 öğrenci kayıt yaptırdı.

İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaz spor okullarının gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade ederek “Okullarımız çocuklarımızın hem yaz tatillerini değerlendirmeleri, hem de yaz aylarında boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için önemli bir fırsat. Öğrencilerin yaz spor okullarından en iyi şekilde istifade edebilmesi adına Darıca Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Bugün 11:12 TSİ - Spor

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