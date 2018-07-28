Karabacak ve Vural, Vali Aksoy’a, kabullerinden dolayı teşekkür ederken, Kocaeli ValisiHüseyin Aksoy, Sarı Yeşilli kulübün şampiyonluğunu kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Karacabak, Aksoyve tüm kulübe başarı dilerken, Darıca Gençlerbirliği logo temalı tablo hediyesi için de teşekkür etti.
Bugün 11:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:14 TSİ )
Vali Aksoy, Karabacak ve Vural’ı kabul etti
Geçen sezon 3. Lig 2. Grup’ta şampiyon olarak 10 yıl aranın ardından 2. Lig’e merhaba diyen Darıca Gençlerbirliği Kulübü’nün Onursal Başkanı ve aynı zamanda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile Kulüp Başkanı Mücahit Vural, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.
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Bugün 11:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz