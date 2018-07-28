Vali Aksoy, Karabacak ve Vural’ı kabul etti

Karabacak ve Vural, Vali Aksoy’a, kabullerinden dolayı teşekkür ederken, Kocaeli ValisiHüseyin Aksoy, Sarı Yeşilli kulübün şampiyonluğunu kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Karacabak, Aksoyve tüm kulübe başarı dilerken, Darıca Gençlerbirliği logo temalı tablo hediyesi için de teşekkür etti.