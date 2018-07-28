Kocaeli otomotivde ihracata çalışıyor

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü yılın ilk yarısında 25 bin 849'u traktör olmak üzere toplam 869 bin 42 araç üretti. Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında yılın ilk 6 aylık döneminde toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 326 bin 849'a yükseldi. Bu rakam sektörün toplam üretiminin yüzde 38'ini oluşturdu. Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen 326 bin 849 aracın yüzde 83'üne denk gelen 271 bin 869'u ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 694 bin 667 adedi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 39'u Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu. Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Honda Türkiye'nin ihracatı katlandı

Sanayi kentindeki 4 otomotiv firmasının yılın ilk yarısındaki toplam üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 ile aynı oranlarda artış gösterdi. Ocak-haziran dönemindeki otomobil üretimi geçen yıla göre yüzde 53,3'lük artışla 22 bin 367'ye çıkan Honda Türkiye, Kocaeli'de oransal olarak üretim performansını en fazla artıran firma oldu. Şirketin geçen yılın ilk 6 ayında 4 bin 606 adet olan ihracatı da yüzde 88'lik artışla 8 bin 680'e yükseldi. Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan'ın üretim performansı ise bu dönemde geçen yıla göre yüzde 7,4 arttı. Firma, ocak-haziran döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 12 bin 1 otomobil, 155 bin 288 kamyonet, 27 bin 275 minibüs olmak üzere 194 bin 564 adetlik üretim gerçekleştirdi. İnönü fabrikasında banttan indirilen 4 bin 36 kamyonla toplam üretimi 198 bin 600'ü bulan şirketin söz konusu dönemdeki ihracatı da yüzde 8,6'lık artışla 165 bin 131'e ulaştı. Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk 6 ayında 107 bin 377 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 92'sine denk gelen 98 bin 346'sını ihraç etti. Yılın ilk yarısında 2 bin 541 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu da geçen yılın söz konusu periyodunda 246 adet olan ihracatını 382'ye çıkardı.

Kocaeli, ticari araçta üretim üssü

Türkiye'de 2017'nin ilk yarısında 267 bin 581 adet olan ticari araç üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 7'lik artışla 285 bin 924 adede yükselirken, ihracat da yüzde 8,4 artarak 227 bin 529 olarak kayıtlara geçti. Kocaeli, ocak-haziran döneminde 185 bin 104 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 65,5'ini, 76 bin 27 adetle de toplam ihracatın yüzde 65'ini tek başına gerçekleştirdi.