Motosikletlere son sürat uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yurt genelinde ‘Son Sürat’ adı ile gerçekleştirilen uygulamaların 3’üncüsü önceki gün yapıldı. Kocaeli genelinde önceki gün saat 13:00 ile 17:00 arasında 137 ekipte bulunan 394 personel ile yapılan uygulamada, 870 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 4 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 602 motosikletten 2 adet tescilsiz, 2 adet hacizli yakalamalı motosiklete el konuldu. Kasksız motosiklet kullanan 24 kişiye, Motosiklet sürücü belgesi bulunmayan 28 sürücüye ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye işlem yapılarak 151 bin 718 TL para cezası uygulandı. Öte yandan 19 adet motosiklet çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edildi.