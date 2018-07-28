Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yurt genelinde ‘Son Sürat’ adı ile gerçekleştirilen uygulamaların 3’üncüsü önceki gün yapıldı. Kocaeli genelinde önceki gün saat 13:00 ile 17:00 arasında 137 ekipte bulunan 394 personel ile yapılan uygulamada, 870 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 4 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 602 motosikletten 2 adet tescilsiz, 2 adet hacizli yakalamalı motosiklete el konuldu. Kasksız motosiklet kullanan 24 kişiye, Motosiklet sürücü belgesi bulunmayan 28 sürücüye ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye işlem yapılarak 151 bin 718 TL para cezası uygulandı. Öte yandan 19 adet motosiklet çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edildi.
Bugün 11:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
Motosikletlere son sürat uygulaması
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde motosikletlere yönelik düzenlenen Son Sürat uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken 30 sürücüye 151 bin 718 TL para cezası uygulandı.
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Bugün 11:22 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz