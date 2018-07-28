Adalar’a alınmayan atlar Körfez’de kaderine terk edilecekti

Anadolu’nun değişik bölgelerinden alınarak faytonlarda çalıştırılmak için İstanbul Büyükada’ya götürülmek istenen 220 at, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, ‘Ruaö’ hastalığının görülmesi üzerine durdurulmuştu. Adaya girişleri engellenen ve Beykoz Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 2 aydan bu yana tutulan atlar için, 2 gün önce getirildikleri yerlere götürülmesi için karar verildi. İnsanlara da bulaşabilen ‘Ruaö’ isimli hastalığın görülmesi nedeniyle adalara alınmayan ve 2 aydan bu yana bekleyen atların geri götürülmesi için, at sahiplerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ulaşım desteği verileceği de açıklanmıştı.

İstanbul sınırına teslim edildi

İstanbul’dan kamyonlara yüklenerek yola çıkartılan atlardan içinde yaklaşık 50 atın bulunduğu 4 kamyon, Körfez İlimtepe Mahallesinde ormanlık alana bırakılmak üzere götürüldüğü tespit edilince Körfez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İlimtepe bölgesinde beklemeye başladı. İlimtepe Mahallesine giriş yapan at yüklü kamyonlar burada vatandaşların tepkisi ile karşılaşınca vatandaşlar atların kamyondan indirilerek doğaya salıverilmesine karşı çıktı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ın talimatı ile İlimtepe’de jandarma kortejine alınan at yüklü 4 kamyon Eski İstanbul yolu üzerinden Gebze’ye daha sonra da İstanbul sınırındaki ekiplere teslim edildi.