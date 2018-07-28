Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu 68. kilometrede meydana gelen kazada, uzman onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, Hakan kolay yönetimindeki 41 D 3949 plakalı tıra çarptı. Kaza sonucu, sürücü uzman onbaşı Toyran ile aynı araçta bulunan tankçı uzman onbaşı Salih Günal hayatını kaybetti. Toyran ve Günal'ın cenazeleri Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.