Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

Metoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden Kocaeli'nde bugün de kuvvetli yağış, ani sel ve su baskınları olacağı yönünde açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "Kocaeli'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."