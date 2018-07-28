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Bugün 11:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:03 TSİ )

Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

Metoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden Kocaeli'nde bugün de kuvvetli yağış, ani sel ve su baskınları olacağı yönünde açıklama yapıldı.

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Metoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden Kocaeli'nde bugün de kuvvetli yağış, ani sel ve su baskınları olacağı yönünde açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "Kocaeli'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bugün 11:46 TSİ - Gündem

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