Metoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden Kocaeli'nde bugün de kuvvetli yağış, ani sel ve su baskınları olacağı yönünde açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "Kocaeli'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Bugün 11:46 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!
Metoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden Kocaeli'nde bugün de kuvvetli yağış, ani sel ve su baskınları olacağı yönünde açıklama yapıldı.
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Bugün 11:46 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz