Uluslararası öğrenciler Kapadokya'yı gezdi

Yaklaşık 2 haftadır Bilgievleri Yaz Okulu’nda öğrencilere yabancı dil eğitimi veren uluslararası öğrenciler, Bilgievleri’nde dil kampının sona ermesi ile birlikte Kapadokya gezisi ile ödüllendirildi. Peri bacalarına yapılan gezide uluslararası öğrenciler, Kapadokya’da insan eli ile yapılan yer altı şehirlerini, Ihlara Vadisi’ni, yer üstündeki peri bacalarını ve halen soğuk hava deposu olarak kullanılan mekânları gezdi.

REHBER EŞLİĞİNDE GEZDİLER

Öğrenciler Kapadokya gezisinde ilk olarak Avanos daha sonra rehber eşliğinde Göreme, Ürgüp, Uchisar yerlerinde bulunan antik kalıntıları, doğal peri bacalarını, Üç Güzelleri, dünyada çok büyük üne sahip olan Yer Altı Şehrini gezdi. Öğrenciler, öğle yemeği sonrasında yörenin meşhur konaklarını gezme fırsatı buldu.

HAYRAN KALDILAR

Gezide Kapadokya’yı ilk defa gezen öğrenciler hayran kaldıkları bu yerleşim yerlerinin dokusunu da yansıtan hediyelik eşyalardan satın aldılar. 1 günlerini Nevşehir’de geçiren öğrenciler, kendilerine gezi ile ödüllendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.