Kartepe Tema Vakfı bilgi verdi

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kartepe TEMA Vakfı işbirliği ile Kartepe’de çevreye duyarlılık ve korunması noktasında birçok önemli projeye imza atarak örnek oldular. TEMA Vakfı yöneticileri bu hafta sonu Acısu SEKA Kamp alanında çevre hakkında bilgilendirme yaptı ve vakıf çalışmalarını anlattı.

HEDİYE VERDİLER

Kartepe Belediyesi Çevre Mühendisi ve TEMA Vakfı Sorumlusu Gökçen Gönülay, “Vatandaşlara; hava, su, toprak kirlilikleri, atıkların kaynağında ayrıştırılması, iklim değişikliği hakkında bilgilendirme yaptık. Konu ile ilgili broşürler ve çocuklara küçük hediyeler dağıttık. Çalışmalarımızda bizlerin her zaman yanında olan Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez, TEMA Vakfı İl Sorumlumuz Nermin Tol’a çok teşekkür ederiz” dedi.