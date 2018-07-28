Köylerdeki bilinçlendirme eğitimlerine önem veren İzmit Belediyesi, önceki gün Çubuklu Osmaniye Köyü sakinleriyle bir araya geldi. İzmit Belediyesi Veteriner Hekimi Gökhan Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Veysel Ayhan ve Ziraat Mühendisi Serdar Memiş tarafından Çubuklu’da verilen eğitimi vatandaşlar ilgiyle takip ettiler. Çubuklu Osmaniye Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla mahalle konağı bahçesindeki bilinçlendirme eğitiminde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere meyvelerde gübreleme, ceviz çeşitleri, toprak analizi gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşların sorularının da cevaplandırıldığı toplantının oldukça yararlı geçtiği kaydedildi. Yetkililer, benzer eğitimlerin başka köylerde de devam edeceğini söylediler.
Bugün 12:35 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:37 TSİ )
Çubuklu’da bilinçlendirme eğitimi
İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün köylerdeki bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.
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Bugün 12:35 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz