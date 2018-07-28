Orak’tan teşekkür plaketi

24 Haziran genel seçimlerinde gösterilen başarılı çalışmalardan dolayı mahalle teşkilatlarını ödüllendiren AKP Körfez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, önceki günlerde İlimtepe Gençlik Kolları Temsilcisi ve yönetimini ziyaret etti. Çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yerel seçimlerde de aynı performansı beklediğini ifade eden Orak, İlimtepeli gençleri plaket ile ödüllendirdi.