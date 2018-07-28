24 Haziran genel seçimlerinde gösterilen başarılı çalışmalardan dolayı mahalle teşkilatlarını ödüllendiren AKP Körfez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, önceki günlerde İlimtepe Gençlik Kolları Temsilcisi ve yönetimini ziyaret etti. Çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yerel seçimlerde de aynı performansı beklediğini ifade eden Orak, İlimtepeli gençleri plaket ile ödüllendirdi.
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Orak’tan teşekkür plaketi
24 Haziran genel seçimlerinde gösterilen başarılı çalışmalardan dolayı mahalle teşkilatlarını ödüllendiren AKP Körfez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, önceki günlerde İlimtepe Gençlik Kolları Temsilcisi ve yönetimini ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz