Recep Gayret emekli oldu

Körfez’de yaklaşık 4 yıldır hizmet veren Gayret, çalışkan, güler yüzlü ve bey efendi kişiliği ile herkesin takdirini kazanmıştı. Recep Gayret'i uğurlayan eğitimciler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gayret, herkesten helallik isteyerek, bundan sonraki zamanlarını Sakarya'da doğa ile baş başa geçireceği bildirildi.