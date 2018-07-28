Körfez’de yaklaşık 4 yıldır hizmet veren Gayret, çalışkan, güler yüzlü ve bey efendi kişiliği ile herkesin takdirini kazanmıştı. Recep Gayret'i uğurlayan eğitimciler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gayret, herkesten helallik isteyerek, bundan sonraki zamanlarını Sakarya'da doğa ile baş başa geçireceği bildirildi.
Bugün 12:38 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:39 TSİ )
Recep Gayret emekli oldu
Körfez Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Gayret, görev süresini doldurarak önceki günlerde emekliliğini verdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:38 TSİ - Yaşam
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz