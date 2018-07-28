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Bugün 12:38 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:39 TSİ )

Recep Gayret emekli oldu

Körfez Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Gayret, görev süresini doldurarak önceki günlerde emekliliğini verdi.

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Körfez’de yaklaşık 4 yıldır hizmet veren Gayret, çalışkan, güler yüzlü ve bey efendi kişiliği ile herkesin takdirini kazanmıştı. Recep Gayret'i uğurlayan eğitimciler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gayret, herkesten helallik isteyerek, bundan sonraki zamanlarını Sakarya'da doğa ile baş başa geçireceği bildirildi.

Bugün 12:38 TSİ - Yaşam

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